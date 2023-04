Serie B 2022/2023, il Cagliari batte la Ternana 2-1. Pari tra Spal e Perugia

Il Cagliari batte la Ternana 2-1 nell’anticipo della trentacinquesima giornta di Serie B 2022/2023. Al 4′ Deiola firma l’1-0 su suggerimento di Nandez, ma al 12′ arriva il pareggio di Partipilo. Al 60′ però è Zappa a far esultare l’Unipol Domus con il gol del 2-1 definitivo. Il Cagliari torna alla vittoria dopo un digiuno di quattro giornate e sale a quota 51 punti in classifica. Seconda sconfitta consecutiva invece per la Ternna che resta a 43 punti.

Nello scontro diretto salvezza Spal e Perugia non vanno oltre il pareggio per 1-1. Al 12′ Casasola sblocca il risultato, ma al 63′ Moncini su rigore ristabilisce la parità. All’88’ c’è l’episodio che cambia tutto: Moncini trova la rete con un gran tiro, ma il var richiama l’arbitro per un fallo di mano ad inizio azione di Moncini. Il direttore di gara cancella il vantaggio biancazzurro: Spal a 35 punti, Perugia a 36.

