Napoli-Salernitana 1-1, le reazioni social alla festa scudetto rinviata: “La mano di Dia”

“E’ stato il piede di Dia”, “Il calcio da’, il calcio Dia”. Queste le reazioni social che hanno giocato sul nome del centravanti della Salernitana Boulaye Dia che con il suo bellissimo gol al minuto 84 di ha congelato la festa azzurra e ha rimandato la matematica conquista di uno scudetto atteso da 33 anni. Le prese in giro più gettonate sono state quelle che giocavano sul titolo del film di Paolo Sorrentino “E’ stata la mano di Dio” sugli scudetti del Napoli del 1987 e del 1990, come “e’ stata la mano di Dia”. E poi “Ohi vita, oh vita Dia”, “Boulaye Dia tutte le feste si porta via”, “il calcio da’, il calcio Dia”. Altri tifosi rivali si sono sbizzarriti anche su letture più fantasiose come “Boulaye Dia evita annosi problemi di ordine pubblico e rinvia la festa del Napoli a mercoledi’/giovedi’ sera. L’ultima squadra a festeggiare uno scudetto al San Paolo/Maradona rimane il Milan (campionato 1991-92)”. Anche i tifosi della Salernitana hanno espresso la loro felicità sui social per un punto che aumenta le chance di salvezza della squadra di Paolo Sousa. “Che goduria”, “Che spettacolo!”. “Un gol di Dia all’84mo non ha prezzo, per tutto il resto c’e’ Ochoa”, scrivono i tifosi granata.