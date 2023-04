Napoli-Salernitana 1-1, Meret: “Manca un piccolo passo”. Ochoa: “Pareggio meritato”

“C’è rammarico perché volevamo festeggiare davanti ai nostri tifosi e alle nostre famiglie”. Questa tutta la delusione di Alex Meret dopo il pareggio casalingo del suo Napoli contro la Salernitana. “Oggi si respirava un’aria diversa. È un peccato, perché siamo andati in vantaggio. Poi è arrivata una grande giocata di Dia. Ora ci manca solo un piccolo passo – ha aggiunto ai microfoni di Dazn – In questi giorni si percepisce la vicinanza della città, che vuole vivere un momento che manca da tanto tempo. Oggi i tifosi ci hanno spinto per 90 minuti e si meritano una grande gioia – aggiunge il portiere azzurro -. A Udine ci sarà sicuramente la mia famiglia. C’è un grande spirito di squadra tra di noi, dove ognuno si mette a disposizione del compagno. Stiamo facendo bene, il segreto è aiutarsi sempre”.

“Il pareggio è meritato” sostiene invece il portiere granata Gullermo Ochoa. “Sapevamo fosse una partita difficile. Mi spiace per il Napoli che ha fatto una grande stagione ma sono molto contento per la squadra e per i tifosi – ha aggiunto – Non so se è la mia miglior partita da quando sono qui. Dia ha fatto un super gol e abbiamo giocato tutti bene. La stagione è stata difficile per noi. Quando sono arrivato, la squadra non era nel suo migliore momento. Devo dare il massimo per aiutare la difesa e i miei compagni”