Serie B 2022/2023: buon pari del Frosinone a Palermo, l’Ascoli sbanca il Tardini di Parma

Grande partita quella del Barbera tra Palermo e Frosinone, ciliegina sulla torta di questo bellissimo pomeriggio di Serie B. La capolista, dopo aver subito un clamoroso gol da centrocampo di Verre, reagisce nel secondo tempo e trova il gol del pari con Boloca, fino all’1-1 che ha regalato un ottimo punto ad entrambe le compagini, che hanno avuto oggi il merito di essersi affrontate a viso aperto. Sugli altri campi, da segnalare l’importante successo dell’Ascoli a Parma: i bianconeri, che avevano già sconfitto il Perugia una settimana fa, si sono ripetuti oggi su questo difficile terreno di gioco grazie al rigore messo a segno da Gondo.

Ancora una débacle per una Reggina ormai quinta: il team calabrese, nonostante un vantaggio di 2-0, ha perso 3-2 a Cittadella e ha mancato il successo per la quarta volta nelle ultime 5 gare. Non ne ha, però, approfittato appieno il Sudtirol: gli uomini di Bisoli sono stati bloccati sullo 0-0 dal fanalino di coda Cosenza, ma hanno comunque ottenuto il loro sesto risultato utile consecutivo. Chi gongola è il Bari, che potrebbe staccare queste due squadre in classifica in caso di vittoria contro il Cagliari. 1-1, infine, tra Spal e Como, con Massimo Oddo che non riesce a trionfare nel suo debutto sulla panchina estense.