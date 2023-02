Highlights e gol Aston Villa-Arsenal 2-4, Premier League 2022/2023 (VIDEO)

Rocambolesco successo per l’Arsenal contro l’Aston Villa, sconfitto 4-2 nella 24esima giornata di Premier League 2022/2023. Reduci da un momento di difficoltà, con 1 solo punto raccolto nelle ultime 3 giornate e un vantaggio sul Manchester City che si era azzerato in classifica, i Gunners conquistano una vittoria di importanza vitale al Villa Park di Birmingham, grazie ad un secondo tempo giocato benissimo e a un recupero che ha sorriso ai ragazzi allenati da Mikel Arteta: prima l’autogol del campione del mondo Martinez, poi il definitivo 4-2 segnato da Martinelli al 98′ e i londinesi che tornano a casa con il morale altissimo. Riviviamo quanto accaduto in campo con gli highlights della sfida.