Biathlon, Mondiali Oberhof 2023: Italia da sogno, storica medaglia d’oro nella staffetta femminile

Storica medaglia d’oro per l’Italia, che vince la staffetta femminile ai Mondiali 2023 di biathlon a Oberhof. In Germania arriva il risultato più prestigioso di sempre per il biathlon azzurro, con l’Italia che sale sul gradino più alto del podio al termine di una gara dominata in lungo e in largo. Le protagoniste di quest’impresa sono Samuela Comola, Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller e Lisa Vittozzi, che scrivono una pagina di storia dello sport azzurro. Battute le padrone di casa della Germania, seconde e beffate proprio all’ultimo poligono. Completa il podio la Svezia.

LA GARA – Prima frazione da applausi per Samuela Comola, che non brilla sugli sci mentre è un cecchino ai poligoni. L’azzurro trova lo zero sia in entrambe le serie e permette all’Italia di restare nelle posizioni di vertice. Fa meglio solo la Svezia con Persson, ma tutte le nazioni davanti sono raggruppate in pochi secondi. La frazione che cambia la gara è però la seconda, più precisamente al poligono in piedi. La Francia, in fuga, si suicida con Chevalier a suon di errori. Norvegia e Svezia fanno lo stesso, accusando un ritardo notevole. Ne approfitta dunque l’Italia, che grazie a una strepitosa Dorothea Wierer si porta al comando con oltre 25 secondi di vantaggio sulle rivali.

Azzurre in testa al secondo cambio e brave a restare davanti a tutti grazie ad Hannah Auchentaller, terza frazionista, che non commette errori al primo poligono e sbaglia una sola volta al secondo. L’unica avversaria che riesce a tenere il passo dell’Italia è la Germania, con Schneider che cambia a +5.6 dalle azzurre. La lotta tra Italia e Germania s’infiamma nell’ultima frazione, in cui Vittozzi ed Herrmann trovano entrambe lo zero al primo poligono. La seconda serie premia invece Lisa, che firma un altro meraviglioso zero e lo fa con una rapidità mostruosa. La tedesca invece commette due errori e consegna il successo all’Italia, che festeggia a Oberhof un risultato storico.

CLASSIFICA FINALE