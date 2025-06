La Uefa applicherà la regola sulla perdita di tempo dei portieri approvata dall’Ifab lo scorso 1 marzo a partire dall’inizio del campionato europeo Under 21.

Sarà applicata, a partire dall’inizio del campionato europeo Under 21, che prenderà il via oggi in Slovacchia, la nuova regola sulla perdita di tempo dei portieri approvata dall’Ifab lo scorso 1 marzo secondo la quale, se un estremo difensore trattiene la palla per più di otto secondi, l’arbitro assegnerà un calcio d’angolo alla squadra avversaria.

Il direttore di gara, secondo le linee guida della Uefa, dovrà utilizzare anche un conto alla rovescia visibile di cinque secondi per segnalare la parte finale del tempo limite. Il conteggio degli otto secondi inizia quando il portiere ha il pieno controllo della palla e non viene sfidato da un giocatore avversario.

Se gli avversari iniziano a fare pressione o ad ostacolare il portiere durante il conto alla rovescia, l’arbitro interrompe il conteggio e assegna un calcio di punizione indiretto in favore del portiere.

Questa regola si applicherà a tutte le partite delle competizioni Uefa.