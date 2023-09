Ryder Cup 2023, Morikawa e Burns in coro: “Non sarà facile, ma crediamo nella rimonta”

“Una chance c’è sempre, ma per provare ad averla bisogna aumentare l’energia messa in campo. Ci aspetta una battaglia, non sarà facile“. Queste le parole di Collin Morikawa, golfista americano che crede nella rimonta di Team Usa nella Ryder Cup 2023. “Avendo partecipato a due Ryder Cup, mi sento di dire che questa squadra è una delle più unite di cui io abbia fatto parte. Ci aiutiamo a vicenda e tutti vogliamo vincere. Sarebbe importante chiudere la sessione odierna con il punteggio più alto possibile in vista di domani“.

Ha poi parlato anche Sam Burns, che proprio in coppia con Morikawa ha battuto Hovland e Agard: “Sono molto felice di aver regalato alla squadra il primo punto in Ryder Cup, è stato un momento indimenticabile. Giocare con Collin è sempre divertente, ogni volta che è il suo turno la pallina va dritta in buca“. Burns ha poi suonato la carica per la rimonta: “Conosco la squadra e so di cosa sono capaci i ragazzi, perciò ci credo assolutamente. Eravamo consapevoli che sarebbe stata dura, ma non vediamo l’ora“.