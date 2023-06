Atletica, Diamond League Oslo 2023 oggi in tv: programma, orario e streaming

Tutto pronto per i Bislett Games di Oslo, quinta tappa della Wanda Diamond League, in programma oggi, giovedì 15 giugno. Potrete seguire la manifestazione su RaiSport (streaming su RaiPlay) e su Sky Sport Arena (streaming su Sky Go) dalle 20 alle 22. Tanti i big in gara. Il norvegese Jakob Ingebrigtsen sogna l’assalto allo storico record dei 1.500 firmato dal marocchino Hicham El Guerrouj nel 1998. Occhi puntati pure su Karsten Warholm nei 400hs e naturalmente sul fuoriclasse svedese dell’asta Armand Duplantis. Nei 100 va in scena la sfida tra la giamaicana Shericka Jackson e l’ivoriana Marie-Josée Ta Lou, mentre nei 200 spazio al duello tra lo statunitense Erriyon Knighton e il cubano Reynier Mena.