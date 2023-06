Francia, Camavinga: “Se Mbappé venisse subito al Real Madrid sarei felice”

“Non ho visto Kylian ieri, ma è sempre lo stesso, non ha mostrato un comportamento diverso. Se c’è qualcosa da sapere, la sapremo”. Eduardo Camavinga ha parlato dal ritiro della Francia, impegnata quest’oggi nelle qualificazioni agli Europei 2024, della possibilità che Kylian Mbappé possa trasferirsi già quest’estate al Real Madrid: “Avete visto che ha parlato lui stesso in prima persona, non ho molto da dire. E’ chiaro che sarei felice se Kylian venisse al Real Madrid, lo ammetto: chiunque lo vorrebbe nella propria squadra”.