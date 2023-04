Reggina, rischio -3 per il mancato rispetto delle scadenze Irpef: oggi la sentenza

La Reggina rischia la penalizzazione in classifica. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la Procura Figc ha chiesto di sanzionare la società amaranto con tre punti di penalizzazione per non aver ottemperato alla scadenza del 16 febbraio relativa al versamento delle ritenute Irpef per le mensilità di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2022. In giornata è attesa una sentenza che potrebbe, in primo grado, riscrivere la classifica dei piani alti del campionato di Serie B. La Reggina al momento è quinta con 49 punti.