Inter, Repubblica: Ausilio ha incontrato l’agente di De Zerbi

Il futuro di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter da ormai settimane viene messo in dubbio in vista della prossima stagione. Bisognerà vedere come i nerazzurri termineranno il loro percorso, che li vede protagonisti ancora in Champions League e in Coppa Italia, oltre che alla ricerca di un posto tra i primi quattro in campionato. Intanto, la dirigenza inizia a sondare possibili alternative per il futuro. Secondo quanto riporta “la Repubblica”, Piero Ausilio a Barcellona avrebbe incontrato l’agente di Roberto De Zerbi, protagonista sulla panchina del Brighton in questa stagione. Il tecnico bresciano ha una clausola rescissoria di 13 milioni di euro e non sarà facile per qualsiasi club italiano riuscire a portarlo via.