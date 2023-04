Roma-Udinese, lo striscione contro Immobile fuori dallo stadio: “Tranviere romanista” (FOTO)

Un brutto episodio guasta il clima di solidarietà che il calcio italiano aveva manifestato nei confronti di Ciro Immobile, attaccante e capitano della Lazio reduce da un incidente stradale con un tram nella mattinata di domenica. Una dinamica spaventosa, che fortunatamente non ha prodotto gravi conseguenze per il calciatore (trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell’ XI costola destra), le figlie, l’autista del mezzo coinvolto e alcuni passeggeri. Un enorme spavento, quindi, che però non ha impedito a cinque tifosi romanisti di esporre uno striscione shock all’indirizzo dell’attaccante biancoceleste: “Tranviere romanista”, si legge nella scritta apparsa sulla passeggiata sotto al lungotevere, a due passi dallo stadio Olimpico che domenica sera ha ospitato la partita della Roma vinta contro l’Udinese. La reazione di sdegno è stata puntuale sui social, coinvolgendo anche diversi tifosi giallorossi che hanno preso le distanze dallo striscione.