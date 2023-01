Cremonese-Monza, Alvini: “Paghiamo un brutto primo tempo, bravi a reagire ma oggi serviva fare risultato”

L’allenatore della Cremonese, Massimiliano Alvini, ha commentato la sconfitta casalinga contro il Monza per 3-2: “Nel primo tempo non abbiamo fatto bene ma c’è da dare merito al Monza, hanno meritato di essere in vantaggio. Nel secondo tempo potevamo anche riprenderla ma sotto il profilo dell’organizzazione non siamo stati bravi. Siamo stati bravi a reagire però paghiamo giustamente un primo tempo non a livello. Il Monza ha vinto meritatamente. Mi complimento con i ragazzi per la prestazione dopo il 3-0 ma oggi serviva fare risultato”, conclude Alvini la cui posizione sulla panchina della Cremonese è sempre più a rischio.