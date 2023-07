Juventus, Giuntoli si presenta: “Vlahovic e Chiesa cedibili solo per offerte irrinunciabili. Allegri? Il più talentuoso di tutti”

Cristiano Giuntoli si è presentato ufficialmente alla corte della Juventus, come nuovo uomo della società bianconera. In conferenza stampa l’ex Napoli ha voluto ringraziare per primo De Laurentiis per poi mettere in chiaro le strategie juventine sul mercato. Questi i passaggi più importanti.

Sulle scelta di arrivare alla Juventus: “Buongiorno a tutti. Volevo ringraziare De Laurentiis che mi ha dato una grandissima possibilità di stare e vincere al Napoli. Conta quello faremo da qui in avanti. Dobbiamo essere sostenibili con un occhio ai conti e con un altro occhio dobbiamo dare competitività alla Juventus. La mia storia parla chiaro, la mia prerogativa è fare tanto con quello che ho a disposizione. Il mio deve essere un percorso di anni. Obiettivo del club è quello di tornare ad essere competitivi. Alla lunga, mettendo apposto i conti, saremo competitivi e sarà un vantaggio per il futuro. Dobbiamo essere lucidi per mettere il mister in condizione di fare bene“.

Sulle mosse di mercato: “Preciso che il club si è già mosso in maniera straordinaria. Ha confermato Rabiot che è uno dei centrocampisti più forti al mondo, ha preso Weah e ha riscattato Milik. Per il futuro bisognerà pescare dai giovani“.

Su Lukaku: “Siamo convinti di avere una squadra molto competitiva. Non mi sento di dire nulla sugli altri giocatori. Mercato in entrata in questo momento finito, perchè stiamo lavorando sulle uscite. Non ci saranno mosse alla Giuntoli. Stiamo prendendo informazioni su molti giocatori, ma stiamo puntando forte sui nostri come Chiesa, Milik, Kean”.

Su Vlahovic e Chiesa: “Puntiamo fortemente su Vlahovic, certo però che difronte ad offerte irrinunciabili dobbiamo pensare a dare un’aggiustatina ai conti. Per noi sono incedibili, ma dobbiamo pensare prima ad aggiustare i conti. Se arrivano offerte irrinunciabili, ci sediamo“.

Sulle uscite: “McKennie non è fuori dal progetto, Zakaria e Arthur li stiamo trattando con un paio di club. Bonucci idem, ma non abbiamo trovato attualmente nulla che piaccia a lui“.

Su Allegri: “Il mister è contento della rosa a disposizione. Ci parlo ogni giorno e non mi ha chiesto nulla. Crede che questa squadra ha grandi margini. Non penso alla reazione dei tifosi per l’arrivo di determinati giocatori. L’anno scorso è stato un anno difficile, Allegri è stato l’ideale per la Juventus che sul campo sarebbe arrivato terzo in classifica. Massimiliano è una persona in grado di portare avanti questo percorso con grande classe e talento. E’ il più talentuoso di tutti”