Chelsea, ecco la lista Uefa: blues costretti a tenere fuori quattro nuovi acquisti

Il Chelsea ha reso nota la nuova lista Uefa per l’eliminazione diretta di Champions League e deve fare i conti con lo stringente regolamento imposto per il quale si possono cambiare al massimo tre giocatori rispetto alla lista della fase a gironi. Questo vuol dire che ben quattro nuovi acquisti, pagati peraltro cifre non indifferenti, restano fuori. Si tratta di Benoit Badiashile, Noni Madueke, Datro Fofana e Andrey Santos.

Di seguito ecco la lista. Portieri: Kepa Arrizabalaga, Marcus Bettinelli, Edouard Mendy. Difensori: Thiago Silva, Trevoh Chalobah, Ben Chilwell, Reece James, Kalidou Koulibaly, Cesar Azpilicueta, Marc Cucurella, Wesley Fofana. Centrocampisti: Enzo Fernandez, N’Golo Kante, Mateo Kovacic, Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek, Raheem Sterling, Mason Mount, Denis Zakaria, Hakim Ziyech, Conor Gallagher, Carney Chukwuemeka. Attaccanti: Joao Felix, Mykhailo Mudryk, Kai Havertz.