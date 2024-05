Playout Serie B 2023/2024: pari tra Bari e Ternana all’andata, galletti obbligati a vincere al ritorno

Termina 1-1 al San Nicola l’andata del playout di Serie B 2023/2024. Nel drammatico doppio confronto per evitare la retrocessione in C, le Fere strappano un pareggio giusto ma insperato per come si stava mettendo e così al ritorno, in programma al Liberati fra una settimana, potranno giocare per due risultati su tre in virtù del miglior piazzamento in regular season rispetto ai Galletti, che ora rischiano il clamoroso ritorno in C dopo due anni e a un anno di distanza dalla promozione in A sfiorata. Nella sfida salvezza di andata in gol Nasti per il Bari e Gaston Pereiro, complice netta deviazione di Di Cesare (che a fine partita viene omaggiato per l’ultima partita casalinga con questa maglia) per il pari della Ternana.

Dopo appena trenta secondi colpo di testa di Sibilli e complice una deviazione la palla si stampa sul palo interno. Risponde la Ternana con Pereiro che viene servito a rimorchio, il suo rigore in movimento è però calciato altissimo, anche per una buona chiusura di Pucino. Dagli sviluppi di un corner al 9′ calcio di rigore per gli ospiti. Aureliano fischia subito il penalty per il contatto tra Nasti e Carboni, dal dischetto va Casasola e Pissardo è straordinario nell’ipnotizzarlo in due tempi. I ritmi a quel punto scendono, Pereiro chiede un rigore ma viene ammonito per simulazione, a fine primo tempo colpirà anche un palo con deviazione di Pissardo, prima ancora palo delle Fere anche con Di Stefano, che a porta vuota da un metro di prima trova solo il legno. Nella ripresa Di Cesare sfiora il gol al 52′ con un colpo di testa che termina fuori di pochissimo, poco prima dell’ora di gioco la sblocca comunque il Bari grazie a bomber Nasti che riceve nel cuore dell’area e non perdona Iannarilli. Due occasioni per i Galletti, poi i ragazzi di Breda, che sembravano in difficoltà, la pareggiano a dieci minuti dalla fine grazie al tiro di Gaston Pereiro nettamente deviato da capitan Di Cesare, che alla probabile ultima casalinga con questa maglia infila il proprio portiere. Finale confuso ma non muta il parziale, fischi del pubblico di casa, e così gli umbri al ritorno giocano per due risultati su tre.