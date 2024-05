Basket, playoff Serie A 2023/2024: Tortona vince gara-3 91-81 e allunga la serie contro la Virtus Bologna

Tortona batte la Virtus Bologna 91-81 in gara-3 dei quarti di finale dei playoff della Serie A1 2023/2024 di basket e allunga la serie dopo le due vittorie delle ‘Vu nere’, che oggi non sfruttano il match point per assicurarsi la semifinale. A fare la differenza sul parquet del PalaEnergica Paolo Ferraris è la prestazione dall’arco. Se la Virtus fa meglio a rimbalzo (40 a 33), la squadra di coach De Raffaele tira col 42% da tre ed è più lucida nei momenti decisivi della contesa. Un sontuoso Tommaso Baldasso (scatenato nell’ultimo quarto) chiude con 17 punti, mentre Retin Obasohan ne aggiunge 13, seguito da Arturs Strautins e Kyle Weems (11).

Coach Banchi deve fare a meno Iffe Lundberg (trauma contusivo del ginocchio sinistro) ma recupera Toko Shengelia. Quel “livello alto d’intensità” chiesto alla vigilia ai suoi giocatori è però almeno in avvio a favore di Tortona, che sfoggia una vocazione da tre punti ben distante dal rendimento dei primi due impegni. Il primo quarto si chiude con un 66% dall’arco per Tortona: subito due triple consecutive, prima Strautins, quindi Weems. Poi ancora lo statunitense, seguito da Dowe e Baldasso. Due liberi di Polonara riducono lo svantaggio per la Virtus, che si sblocca dalla lunga distanza solamente con Belinelli, fresco di incoronazione come mvp della stagione regolare. La costante del match sono i tentativi di avvicinamento della Virtus, che però viene ripetutamente rispedita a distanza: nel terzo quarto si porta a -1, ma si ritrova sul -11. Nell’ultimo quarto le percentuali da tre di Tortona tornano altissime con uno scatenato Baldasso che trascina i suoi in una gestione del vantaggio mai veramente in discussione fino al 91-81 definitivo.

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI PLAYOFF

RISULTATI PLAYOFF

Reggio Emilia vince 78-66 con Venezia al termine di un match dalle mille emozioni. Dominio dei padroni di casa, che si portano all’ultimo quarto in vantaggio di 17 punti sul 64-47. A partita praticamente chiuse, la Reyer risale all’improvviso sul 66-61 a sei minuti dalla fine. Negli ultimi minuti Reggio ritrova l’efficienza offensiva e difensiva dei primi trenta minuti e tiene a bada la reazione dei lagunari. Sono 18 i punti per Smith e 16 con 6 rimbalzi per Chillo. Bene anche Black con 10 punti. A Venezia non bastano i 15 punti, con 4 rimbalzi e 3 assist, di Tucker e i 12 punti i Spissu. Sottotono Tessitori (3 punti) e Wiltjer (7 punti). Reggio si guadagna il primo match point nella serie e se lo potrà giocare sul proprio parquet in gara-4, in programma il 18 alle 20.45.