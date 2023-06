Playout Serie B 2022/2023: il Brescia retrocede in C, salvo il Cosenza. Gara sospesa a un minuto dalla fine

Termina 1-1 il match del Rigamonti tra Brescia e Cosenza, valevole per il ritorno dei playout del campionato italiano di Serie B 2022/2023. In virtù dell’1-0 dell’andata, è dunque la squadra di Viali a conquistare la salvezza e garantirsi un’altra stagione nella cadetteria. Retrocedono invece in Serie C dopo 38 anni le Rondinelle, brave a sbloccare la gara al 74′ con Bisoli ma beffate in pieno recupero dal colpo di testa di Meroni. La gara viene poi sospesa al 95′ per lancio di fumogeni e invasione di campo dei tifosi lombardi e non riprende più. Il Cosenza può dunque festeggiare la salvezza, mentre la squadra di casa saluta la B.

PAGELLE E TABELLINO

CRONACA – Come prevedibile, parte forte il Brescia, che ha bisogno di vincere per salvarsi. Il Cosenza però non corre grossi rischi e si difende con ordine, provando a contenere le offensive avversarie per poi ripartire. L’occasione migliore del primo tempo capita sui piedi di Listkowski, che dal limite dell’area impegna Micai, bravo a respingere. Per il resto tante ammonizioni e nervi tesi, ma pochissimi pericoli dalle parti dei rispettivi portiere. Dopo due minuti di recupero, dunque, il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi.

Nella ripresa il copione non cambia, così i due allenatori decidono di mandare in campo forze fresche: Gastaldello per scombinare le carte, Viali per continuare ad amministrare il vantaggio. E’ proprio il neo entrato Van de Looi che fa scorrere un brivido lungo la schiena dei calabresi, colpendo la traversa con un violento mancino dalla distanza. Il Brescia alza il ritmo e prova a rendersi pericolosa dalle parti di Micai, incitata a gran voce dal Rigamonti, ma la squadra ospite stringe i denti e si chiude a riccio, cercando di far passare meno palloni possibili.

Al 74′, però, la palla passa ed è quella di Rodriguez, che trova sul secondo palo Bisoli, il quale tutto solo di destro batte Micai e fa 1-0. Tifosi delle Rondinelle in delirio, ma l’entusiasmo si trasforma in rammarico visto che all’87’ Bianchi si divora un gol da distanza ravvicinata. Il rammarico, a sua volta, si trasforma in delusione per il gol di Meroni, che al 95′ sul calcio di punizione battuto da Brescianini trafigge di testa Andrenacci e firma l’1-1. Dalla delusione si passa quindi alla rabbia, con la curva del Brescia che inizia a lanciare fumogeni nell’area del Cosenza e poco dopo fa invasione di campo.

La gara viene dunque sospesa e le squadre rimandate negli spogliatoi per motivi di sicurezza. Necessario l’intervento della polizia e della Digos in campo per placare gli animi e tenere la situazione sotto controllo. Dopo un lungo stop, l’arbitro decide di fischiare definitivamente la fine, mandando in visibilio tifosi e giocatori del Cosenza, che festeggiano la salvezza.