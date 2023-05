Playoff Serie B: il Sudtirol conquista la semifinale d’andata, Bari sotto 1-0

Incredibile Sudtirol, anche oggi vittoria sul finale. Beffato il Bari nella sfida valevole per la Semifinale d’andata dei Playoff di Serie B.

Primo tempo a reti inviolate tra le due formazioni che hanno gestito bene con ritmi alti. Nonostante le zero marcature, diversi i tentativi verso lo specchio della porta, soprattutto da parte degli ospiti: al decimo è Antenucci a tentare la conclusione dalla distanza, è poi Cheddira a conclude in porta col destro, blocca Poluzzi in entrambe le occasioni. Meglio i padroni di casa nella ripresa, gli uomini di Bisoli pressano maggiormente ma con due grandi occasioni mancate: al 73′ è Mazzocchi che da posizione centrale, non riesce a trovare lo specchio della porta. Qualche minuto dopo è Casiraghi che, nonostante l’ottima punizione assegnata, manda alto sulla traversa. E’ il Sudtirol poi a firmare la vittoria nei minuti finali, Rover arriva bene su un cross in area e mette dentro la rete decisiva. La gara di ritorno vedrà quindi la formazione di Bisoli presentarsi con un vantaggio al San Nicola, termina 1-0 al Druso.