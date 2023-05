Roland Garros 2023: Sinner esordisce sul velluto e lascia solo le briciole a Muller

Tutto estremamente facile all’esordio al Roland Garros 2023 per Jannik Sinner, che supera senza patemi d’animo in tre set Alexandre Muller col punteggio di 6-1 6-4 6-1 e avanza al secondo turno, dove troverà il tedesco Daniel Altmaier. L’altoatesino concede due palle break in apertura e chiusura di primo set, ma domina tutto il resto del parziale, più equilibrato il secondo set, prima del crollo psicofisico del francese che sullo Chatrier riceve la spinta dei tifosi ma non può ovviamente bastare contro l’ottimo Sinner visto stasera, che fa ben sperare in vista del proseguo del torneo.

Approccio soft per Sinner al match e subito concede palla break sul 30-40, ma con carattere si salva ai vantaggi. E’ l’unico momento di vera difficoltà per l’azzurro, che da qui in avanti domina in lungo e in largo. Passato lo spavento arriva subito un break a quindici, così come a quindici Sinner tiene la battuta e vola sul 3-0. Nessuna fatica per l’italiano nei suoi turni di battuta, poi nel sesto game ancora 15-40 e stavolta il break arriva alla seconda opportunità per Sinner, che vola così sul 5-1. Al servizio un po’ di tentennamento per l’azzurro: da 40-0 e tre set point ci sono quattro punti in fila per il francese, che si conquista una sorprendente palla break. Sinner lo doma e in mezzora, annullando dunque due palle break in avvio e chiusura, si prende il primo set 6-1.

Il secondo set è completamente diverso e si risolve, in sostanza, grazie al break conquistato da Sinner, che nemmeno giocando il suo miglior tennis si porta 0-40 e strappa il servizio a Muller. Il francese evita il 3-0 pesante e accorcia le distanze, ma Sinner non fa fatica al servizio e in risposta alterna ottime cose a qualche colpo a vuoto, dovuto comunque anche a una volontà di gestione. Così, si scivola via verso un 6-4 che lascia persino qualche rimpianto al transalpino, spinto dal pubblico prima del terzo set, che però si apre in modo disastroso. Arriva infatti un doppio break di Sinner, che trova buone percentuali con la prima e mette veramente in difficoltà l’avversario, costretto sempre a numeri per evitare di subire il punto. Padrone del campo, settato in modo corretto su un match già in pugno, Sinner, si porta sul 4-0, poi rifiata prima di chiudere già nel settimo game con un altro break, a zero, che vale il 6-1. Al secondo set ci sarà il tedesco, questa volta anche sulla carta d’identità e non per chiare origini, Daniel Altmaier, altro rivale sicuramente abbordabile.