Playoff Serie B 2022/2023: Bari in finale, un gol di Benedetti elimina il Sudtirol

La prima finalista dei playoff del campionato italiano di Serie B 2022/2023 è il Bari. Nella semifinale di ritorno, i ragazzi di Michele Mignani hanno sconfitto per 1-0 il Sudtirol grazie a una rete di Benedetti. In virtù del miglior piazzamento in classifica, ai pugliesi basta dunque il successo di misura (stesso risultato della gara d’andata al Druso) per proseguire il proprio cammino. Niente da fare invece per gli altoatesini, che nonostante l’intero secondo tempo in superiorità numerica per l’espulsione di Ricci escono sconfitti dal San Nicola e devono dire addio al sogno promozione.

CRONACA – Il Bari scende in campo con l’intenzione di sbloccare la gara al più presto e fin dalle battute iniziali attacca, rendendosi pericoloso dalle parti di Poluzzi. Di contro, il Sudtirol perde per infortunio Belardinelli e deve spesso ricorrere ai falli per fermare le offensive avversarie. Le occasioni migliori capitano al Bari, che al 34′ sfiorano il gol con Cheddira e al 45+3′ Vicari costringe Poluzzi a un miracolo sul suo colpo di testa. La gara cambia però pochi minuti dopo, quando Ricci commette un fallo da ultimo uomo ai danni di Curto e lascia in dieci uomini il Bari.

Nonostante l’inferiorità numerica, i ragazzi di Mignani continuano ad attaccare anche nella ripresa e, dopo mille fatiche, riescono a sbloccare la gara al 70′. Merito del neo entrato Benedetti, che raccoglie un assist di Folorunsho e con il destro batte il portiere avversario. Il gol qualifica virtualmente il Bari alla finale e dunque cambia il copione del match, visto che nei minuti finali è il Sudtirol a riversarsi in avanti a caccia del gol. A dir la verità lo sfiorano nel recupero, prima con Tait e poi con Rover, ma il Bari si salva e ottiene una preziosa vittoria, portandosi a sole due partite da un’incredibile promozione in Serie A.