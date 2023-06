Playoff Serie B 2022/2023: Antenucci gela il Cagliari su rigore al 95′, il Bari strappa l’1-1 all’andata

Il Cagliari viene beffato dal Bari nella finale d’andata dei playoff di Serie B 2022/2023. Nonostante il solito bomber Lapadula e soprattutto un Radunovic da Pallone d’Oro, la squadra di Ranieri pareggia per 1-1 all’Unipol Domus contro la squadra di Mignani mai doma, che usufruisce di due rigori, sbaglia il primo con Cheddira, ma non il secondo con Antenucci che entra appositamente per calciare dagli undici metri al 95′. Al ritorno, ai galletti, basterà non perdere per volare in Serie A, mentre i sardi saranno costretti a vincere al San Nicola per tornare nella massima serie dopo un anno di purgatorio.

E’ già 1-0 dopo nove minuti nel primo tempo con il gol di Lapadula, abile a sfruttare un grande cross di Mancosu per indirizzare perfettamente di testa. Sembra dominare la squadra sarda nella prima mezzora, poi però arrivano le grandi chance per i galletti: colpi di testa su corner che escono di un soffio o che vengono respinti da Radunovic, che sale in cattedra quando para il rigore a Cheddira, penalty accordato dal direttore di gara Mariani per il mani di Nandez rilevato dal Var. Si va così negli spogliatoi col vantaggio rossoblu, ma nella ripresa sono davvero tante le opportunità dei pugliesi, ancora miracoloso il portiere serbo prima su Cheddira, quindi su Ceter nel frattempo entrato. C’è spazio anche per un clamoroso salvataggio sulla linea di Zappa, poi ecco l’episodio che cambia tutto: fallo ingenuo di Altare su Folorunsho, ancora intervento del Var e Mariani fischia un altro rigore per gli ospiti. Entra appositamente per battere Antonucci e non sbaglia, festeggiando anche la recente laurea. E’ 1-1, al ritorno davanti a 60.000 spettatori ci si attende un atto conclusivo del campionato cadetto da brividi.