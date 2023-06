Pagelle Cagliari-Bari 1-1, voti e tabellino andata finale playoff Serie B 2022/2023

Le pagelle di Cagliari-Bari 1-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per l’andata della finale playoff di Serie B. Primo dei due atti con in palio la Serie A all’Unipol Domus e sono tantissime le occasioni da una parte e dall’altra. I sardi sono bravi a sbloccarla già al 9′ con Lapadula, poi sale in cattedra Radunovic coi suoi ripetuti miracoli, ma al 95′ ecco il gol del pari su rigore da parte di Antenucci. Di seguito ecco le pagelle.

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic 8; Zappa 7, Goldaniga 6, Altare 4, Azzi 6.5; Nández 6 (43′ st Di Pardo sv), Deiola 6, Makoumbou 6.5; Mancosu 6 (11′ st Prelec 5); Lapadula 7 (34′ st Pavoletti sv), Luvumbo 6.5 (43′ st Obert sv). In panchina: Aresti, Ciocci, Rog, Viola, Millico, Lella, Barreca, Kourfalidis. Allenatore: Ranieri 6.

BARI (4-3-3): Caprile 6; Dorval 5.5, Žužek 5.5, Vicari 6, Mazzotta 6; Benedetti 6 (50′ st Antenucci 7), Maiello 6, Maita 5.5 (29′ st Bellomo 6); Esposito 5.5 (28′ st Folorunsho 6.5), Cheddira 5 (50′ st Molina sv), Morachioli 6 (34′ st Céter 6.5). In panchina: Frattali, Matino, Benali, Botta, Pucino, Bosisio, Mallamo. Allenatore: Mignani 6.5.

ARBITRO: Mariani di Aprilia 4.5

RETI: 9′ pt Lapadula, 51′ st Antenucci (rig).

NOTE: serata fresca, terreno in buone condizioni, spettatori 16.248 per un incasso di 412.016 euro. Angoli: 7-10. Recupero: 4′, 12′. Al 39′ pt Radunovic ha parato un rigore a Cheddira.