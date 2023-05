Playoff Serie B 2023: tabellone e accoppiamenti

Il tabellone e gli accoppiamenti dei playoff di Serie B 2023, al via con il primo turno preliminare, quindi con semifinali in sfide di andata e ritorno e la finale anche in questo caso in doppio confronto. Come sempre, sale l’adrenalina tra le squadre che sono riuscite a raggiungere la post season, che ricordiamo mettere in palio un posto per la promozione in Serie A. E’ gran bagarre per conquistare il pass rimanente per giocare nel massimo campionato il prossimo anno, ecco allora di seguito la composizione completa del tabellone e gli accoppiamenti dei playoff.

TABELLONE PLAYOFF SERIE B

Primo turno

5a vs 8a

6a vs 7a

Semifinali

Andata

5a/8a vs 4a

6a/7a vs 3a

Ritorno

4a vs 5a/8a

3a vs 6a/7a

Finale

Andata

Finalista peggio piazzata in regular season vs Finalista meglio piazzata in regular season

Ritorno

Finalista meglio piazzata in regular season vs Finalista peggio piazzata in regular season