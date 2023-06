Inter, Calhanoglu: “Spero di diventare il primo turco a vincere la Champions League”

Il centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu, nel corso di un’intervista rilasciata al sito Uefa, ha parlato dell’ormai imminente finale di Champions League 2022/2023 contro il Manchester City: “Per me Istanbul è la città più bella, non vedo l’ora di arrivare lì per giocare. In questo momento voglio fare qualcosa per la Turchia e spero che questa finale possa dare un po’ di gioia a tutta la popolazione. Siamo molto vicini alla vittoria, quindi è normale sognarla. Sinceramente sapevo che saremmo potuti arrivare fino a questo punto. Spero di diventare il primo turco a vincere una Champions League, speriamo che il sogno si realizzi. Gundogan? È il capitano del Manchester City, ho grande rispetto per lui. Non sarà facile neanche per lui però, anche se è un ottimo calciatore, lo rispetto visto che è più esperto di me, ma farò di tutto per batterlo”.