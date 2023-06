Pisa, Presidente Corrado: “Aquilani futuro tecnico. Ha caratteristiche importanti”

Giuseppe Corrado, Presidente del Pisa, ha confermato l’arrivo in panchina di Alberto Aquilani in un’intervista rilasciata a Radio Sportiva: “Abbiamo da risolvere le ultime situazioni, ma ormai possiamo dire che abbiamo individuato lui come futuro condottiero della nostra squadra. È un allenatore che ha caratteristiche importanti e una prospettiva di crescita che si integra molto bene con il nostro progetto. Una squadra che ha sempre cercato di creare dei valori dal suo interno, con giocatori giovani di proprietà. Un progetto che ormai portiamo avanti da 4/5 anni”.