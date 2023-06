Lecco-Foggia, caos nel finale: rissa in campo, Delio Rossi espulso per proteste

Caos totale nel finale di Lecco-Foggia. Sul 3-1 e con i lombardi a un passo dalla storica promozione in Serie B, l’arbitro si dirige verso la panchina rossonera ed estrae il cartellino rosso nei confronti di Delio Rossi, tecnico dei satanelli, che viene espulso per proteste. In fibrillazione le due panchine, ma anche in campo, dove si scatena una rissa e un parapiglia a gioco fermo. Poi la situazione torna alla normalità.