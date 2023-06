LIVE – Lecco-Foggia 3-1, ritorno finale Playoff Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

La diretta live di Lecco-Foggia, match valevole per la finale di ritorno dei playoff del campionato di Serie C 2022/2023. I padroni di casa, reduci dal successo in rimonta ottenuto nella gara di andata dello Zaccheria, vogliono difendere questo vantaggio per conquistare una storica promozione in Serie B. I rossoneri di Delio Rossi, invece, sperano di ribaltare ancora una volta il pronostico, come fatto già nei turni precedenti contro Pescara e Cerignola. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di domenica 18 giugno, chi avrà la meglio?

Lecco-Foggia 3-1 (Bjarkason, 33′ e 88′ Lepore, 77′ Lakti)

95′ – FINISCE QUI!! IL LECCO E’ IN SERIE B!

90′ – Cinque minuti di recupero.

88′ – GOOOOL DEL LECCO!!!!! Lepore scappa via, salta con un pallonetto Dalmasso e deposita in rete. 3-1 che per il Lecco sa di Serie B.

80′ – Rizzo al volo cerca di pescare il jolly! Pella respinta dalla schiena di un difensore del Lecco!

77′ – GOOOOOOOOOOL DEL LECCO!!!! PASTICCIO DI DALMASSO CHE NON RIESCE AD ALLONTANARE UN TIRO DEBOLE DI DOUDOU. LAKTI SI FIONDA SULLA PALLA E METTE IN RETE!

73′ – Bjarkason ancora vicino al gol del vantaggio del Foggia! Petermann raggiunge Schenetti che a rimorchio premia il finlandese che calcia. Melgrati respinge. Sulla ribattuta non ci arriva per un soffio Beretta.

70′ – L’uomo più pericoloso del Lecco è sempre Lepore. L’esterno calcia da fuori, palla di poco lontana dall’angolino basso.

62′ – Per il Lecco fuori Galli dentro Lakti.

57′ – Due cambi per il Foggia. Fuori Di Noia e Ogunseye dentro Vacca e Beretta.

55′ – Percussione di capitan Garattoni che calcia in porta. La palla va di un soffio alta.

53′ – Dall’angolo susseguente Dalmasso va a vuoto. In qualche modo la difesa del Foggia spazza.

52′ – Buso cerca di mettere la palla all’angolino. Un difensore del Foggia salva quasi sulla linea.

46′ – Inizia la seconda frazione.

45′+4 – Finisce qui il primo tempo.

45′ – Saranno quattro i minuti di recupero.

43′ – Angolo pericoloso per il Foggia! Schenetti batte, Garattoni spizza. Allontana in qualche modo la palla la difesa del Lecco.

33′ – PAREGGIO DEL LECCO!!!!! Lepore mette in rete la palla dell’1-1.

30′ – RIGORE PER IL LECCO!

30′ – SI VA AL VAR! POSSIBILE RIGORE PER IL LECCO

30′ – Panchina del Lecco tutta in piedi per un episodio da rigore nell’area difesa dal Foggia. Il direttore di gara in attesa di capire aggiornamenti dal Var!

27′ – Foggia ad un passo dallo 0-2. Bjarkason mette in mezzo una palla invitante, da spingere solo in rete. Ogunseye svetta ma spreca tutto.

25′ – Punizione pericolosa di Peralta. Melgrati va a vuoti, Galli sbroglia la situazione.

17′ – Foggia abbastanza aggressivo ed in gara, mentre un Lecco timido e impaurito sta lasciando campo agli ospiti.

13′ – Ancora Foggia pericoloso. Di Noia per Schenetti che calcia di prima intenzione. Melgrati decisivo manda in angolo.

4′ – GOOOOOL DEL FOGGIA!!!!! Vantaggio per i rossoneri! Lancio di Di Noia per Bjarkason che mette giù con il ginocchio e gira di sinistro in rete!!

1′ – Si inizia.