Parma, Pecchia: “Il Modena ha meritato. C’è delusione e rammarico”

“Bisogna fare i complimenti al Modena, che ha meritato la vittoria, mentre noi abbiamo meritato una sconfitta, netta”. A dirlo è il tecnico del Parma, Fabio Pecchia dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro gli uomini di Bianco. I crociati non perdevano in campionato dal 12 novembre e adesso vedono avvicinarsi Venezia (prossima avversaria) e Cremonese, entrambe a -4 in classifica. “Non ci sono sconfitte belle e meno belle, le sconfitte bruciano sempre e sono amare. Ce la teniamo stretta per affrontare già la prossima, quello che è successo oggi lo dobbiamo lasciare alle spalle. E’ stata una brutta prestazione e già da domani abbiamo voglia di ripartire – spiega -. Irregolare il secondo gol del Modena? Parlare di un episodio in una partita del genere mi sembra troppo riduttivo, quando parlo della prestazione e della partita non butto via niente perché ci sono delle indicazioni. Come l’approccio non è stato male, ci siamo messi nella metà campo avversaria per provare a trovare lo spazio giusto per entrare. Non ci siamo riusciti e ci siamo ritrovati sotto di un gol. Un po’ di nervosismo e la partita è stata sempre più complicata”.

E aggiunge: “C’è delusione e rammarico, la nostra intenzione era di voler fare una partita totalmente diversa, mettendo un ritmo, un’intensità e una qualità diversa ma non ci siamo riusciti. Noi siamo in grado di fare le cose molto meglio rispetto ad oggi. Ogni partita ci deve dare delle indicazioni tecniche, tattiche, di gestione e anche indicazioni di mentalità. Sono sicuro che troveremo lo spunto giusto per affrontare la prossima gara”.