Maidstone dalla sesta divisione al quinto turno di FA Cup: tifoso esulta e precipita dal secondo anello (VIDEO)

di Giorgio Billone 13

Dramma sfiorato in FA Cup. Nel corso del match del quarto turno tra Ipswich e Maidstone, un tifoso ospite, esultando per il gol che ha regalato l’incredibile qualificazione al quinto turno della coppa nazionale per la formazione militante addirittura nella sesta divisione inglese, è precipitato dal secondo anello dello stadio, cadendo sopra ad altri tifosi dopo un volo di diversi metri. Secondo le prime ricostruzioni, non ha riportato gravi conseguenze e il colpo è stato appunto attutito dalle altre persone stipate sotto. Di seguito ecco il video.