Il figlio di Gigi Riva ringrazia Barella: “La tua sensibilità superiore a quella di tanti altri”

Con un messaggio sui social, il figlio di Gigi Riva, Nicola, ha ringraziato Nicolò Barella in modo pubblico. Il centrocampista dell’Inter, infatti, aveva ricordato con affetto la bandiera del Cagliari dopo la morte a 79 anni e la famiglia ha apprezzato particolarmente: “Grazie Nicolò Barella, sei stato vicino a noi da subito e hai dimostrato una sensibilità addirittura superiore a quella che tante persone, non vedendo e non sapendo, non hanno potuto capire! La famiglia Riva ti ringrazia e apprezza tanto!”.