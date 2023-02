Napoli, i convocati di Spalletti per la trasferta contro lo Spezia: la lista completa

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di La Spezia. Nessun assente e gruppo al completo per i primi in classifica. Ecco la lista completa:

Portieri: Gollini, Marfella, Meret.

Difensori: Bereszynski, Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zedadka.

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski.

Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone.