Parma-Como, Pecchia: “La Serie B ci sta stretta, il Como ha un progetto ambizioso”

Fabio Pecchia, allenatore del Parma ha parlato riguardo alla storia della sua squadra ed al percorso attuale che stanno affrontando. Lo scorso anno, infatti, sono andati ad un passo da raggiungere la Serie A, fermati ai play-off dal Cagliari.

“La storia del Parma parla da sola e questo campionato ci sta stretto. Sappiamo che la Serie B è bella, è un campionato avvincente ed imprevedibile. Tante squadre giocano per vincere e guadagnarsi la Serie A. C’è un grandissimo entusiasmo che accompagna la crescita dei giovani e della squadra, entusiasmo che ha caratterizzato anche il finale della scorsa stagione ed è come se non fosse mai finito. Stiamo seguendo quella scia“, ha spiegato il tecnico.

“La squadra ha bisogno di questo entusiasmo e della serenità, di una forma di leggerezza che ci caratterizza. Benedyczak? Già dal girone di ritorno della scorsa stagione aveva trovato serenità e un conseguente rendimento in campo. Considerando che ha giocato sempre come punta centrale, vederlo nella posizione nuova in cui si trova riesce a trovare la strada del gol. Abbiamo bisogno di lui in zona realizzativa ma anche in un’ottica complessiva di squadra“.

Parma-Como aprirà la 10ma giornata di Serie B. “Se il Como può essere la sorpresa di questo campionato? Già sul finale della scorsa stagione stava facendo bene ed è partito nello stesso modo. Il Como sta costruendo molto e cerca di portare avanti un progetto ambizioso, con giocatori di calibro ed esperienza. La partita sarà impegnativa perché sarà una gara al vertice“, ha concluso Fabio Pecchia.