Serie A Femminile: Roma-Inter, per la prima volta nella storia, verrà trasmessa su Rai 2

La Serie A femminile sbarca su Rai 2. Per la prima volta in assoluto una partita del massimo campionato femminile di calcio sarà trasmessa sulla rete generalista di viale Mazzini, che domenica alle 16 accenderà i riflettori su Roma-Inter, big match della quarta giornata.

Al “Tre Fontane” di fronte le campionesse d’Italia, prime a punteggio pieno assieme alla Juventus, che inseguono la quarta vittoria di fila, e le nerazzurre, che sognano il sorpasso in classifica. Si tratterà del decimo confronto in Serie A tra Roma e Inter. I precedenti sorridono alle capitoline, che si sono imposte in sette occasioni. Le nerazzurre hanno vinto un solo scontro diretto, quello dell’ottobre 2021, mentre l’ultima sfida di campionato è stata vinta 2-1 dall’undici di Alessandro Spugna.

Il turno si aprirà domani alle 12.30 con l’incontro tra Napoli e Sampdoria, che, nonostante siano ancora ferme a zero punti, sono reduci dalle convincenti vittorie negli ottavi di Coppa Italia. Alle 18 al “FerruccioTrabattoni” di Seregno il Como Women ospiterà il Milan, chiamato alla rimonta in classifica dopo i due ko con Roma e Juventus. Domenica si ripartirà alle 12.30 con Pomigliano-Fiorentina, che precederà gli ultimi due match della quarta giornata che coinvolgeranno le prime della classe.

Da una parte il match del Tre Fontane, dall’altra Juventus-Sassuolo. Tra le bianconere le osservate speciali saranno Cristiana Girelli e Arianna Caruso: l’attaccante da quando gioca a Torino ha già messo a segno nove centri contro le neroverdi e mette nel mirino la doppia cifra, un traguardo che non finora non ha raggiunto contro nessun’altra avversaria in Serie A. La centrocampista, dopo aver deciso la gara con il Milan, spera di segnare il secondo gol consecutivo, il cinquantesimo in bianconero considerando tutte le competizioni.