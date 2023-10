Virginia Raggi: “Lazio col logo Expo 2030 già contro il Sassuolo. La Roma non si è fatta viva”

La maglia della Lazio potrebbe presto avere un logo speciale. L’ex Sindaca di Roma, Virginia Raggi, ora consigliera M5S e presidente della Commissione speciale per Expo 2030, ha fatto il punto sulla proposta dei biancocelesti di ospitare il marchio della candidatura romana all’Esposizione Universale in programma tra sette anni: “Lotito ha colto la palla al balzo e si è dichiarato disponibile per mettere sulle maglie della Lazio il logo pro Expo 2030 – spiega -. Si sta finalizzando la collaborazione: Lazio-Sassuolo dovrebbe essere il match d’esordio per la nuova maglia. La Roma non si è fatta viva, questo mi fa dubitare della spiegazione che la stessa società diede: se non c’è conflitto, allora perché non possono coesistere entrambi i loghi sulla maglia?“, conclude la Raggi, intervenuta al programma “Giornale Radio Football Club” condotto da Lapo De Carlo su Radio Giornale Radio. Il riferimento è alla scelta della società giallorossa di stringere una partnership con Riyadh Season, il festival di intrattenimento più famoso del mondo arabo. L’evento è in programma proprio nella Capitale dell’Arabia Saudita, in corsa per ospitare l’Expo. Una mossa che poco è piaciuta a Virginia Raggi.