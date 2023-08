Udinese, assente Samardzic tra i convocati: nei prossimi giorni la firma con l’Inter

Appena uscite le formazioni ufficiali con cui l’Udinese scenderà in campo contro l’Al Rayyan. Assente Samardzic che non figura neanche in panchina, il centrocampista serbo è praticamente ormai all’Inter, visite mediche e firma sono attese nei prossimi giorni.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Festy, Zarraga, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Beto. All. Sottil

Al Rayyan (4-3-3): Baker; Al Ali, Al Rawi, Taniguchi, Al Tamimi; Abdelaziz, Thiago Mendes, Mohammadali; Dos Santos, Rodrigo, Boufal. All. Jardim