Wta Lione 2023: Errani sconfitta da Bassols al turno decisivo delle qualificazioni

Sara Errani viene sconfitta in due set dalla spagnola Marina Bassols e manca l’accesso al tabellone principale del Wta 250 di Lione 2023. Niente da fare per l’azzurra, che non è riuscita a dar seguito alla bella vittoria di 24 ore prima e si è fermata ad un passo dal main draw francese. 6-2 6-4 il punteggio in favore di Bassols, capace di imporsi dopo 1h07′ di gioco. Partita caratterizzata da tanti break (13 su 20 giochi disputati) e da tanti ribaltamenti di fronte. A spuntarla è stata la numero 122 del ranking, che attende di scoprire la sua avversari al primo turno del tabellone principale. Non può far altro che sperare di essere ripescata come lucky loser invece Sarita.