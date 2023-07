Palermo, Brunori: “C’è entusiasmo nel gruppo, obiettivo Serie A”

Il centravanti del Palermo Brunori ha parlato delle ambizioni della sua squadra nella prossima stagione: “C’è entusiasmo. Riprendiamo qualcosa di positivo che c’è stato l’anno scorso. Dobbiamo essere bravi noi a creare entusiasmo anche con l’ambiente. Bisogna pensare a lavorare, intorno si sente la voglia di far qualcosa di importante. Questo fa bene al gruppo. A livello personale il mio obiettivo è raggiungere la Serie A col Palermo, ed è anche l’obiettivo del gruppo. La società sta facendo grandi sforzi, ora sta a noi andare in campo. Il campionato è difficile e dobbiamo alzare l’asticella. Penso che abbiamo il dovere di fare qualcosa di importante per raggiungere l’obiettivo principale che è quello di andare in Serie A. Avendo già vinto a Palermo so cosa significa portare entusiasmo in questa piazza, ti trascina. I nuovi hanno esperienza e hanno fatto campionati importanti, sapranno gestire le emozioni che la città e il Barbera ti possono dare e trasmettere. Chi è arrivato ha alzato il livello della rosa e ci darà sicuramente una mano”.