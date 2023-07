Juventus, la Procura chiede altri 20 mesi di inibizione per Andrea Agnelli

Altri 20 mesi di inibizione da aggiungere ai 2 anni già confermati dal Collegio di Garanzia dello Sport. Questa la richiesta della Procura della Federcalcio per Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus, formulata durante l’udienza di questo luglio al tribunale federale nazionale. Il caso riguarda il secondo filone dell’inchiesta Prisma in cui Agnelli è rimasto l’unico imputato dopo i patteggiamenti per gli altri dirigente. Atteso il dispositivo del tribunale nel pomeriggio, martedì toccherà al Tar esprimersi sul ricorso dell’ex numero uno bianconero sulle plusvalenze.