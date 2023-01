Palermo, Balata su disavventura aerea rosanero: “Giusto rinviare il match, contento della sportività”

Il presidente della Lega B, Mauro Balata, ha sottolineato ed elogiato la sportività avuta dall’Ascoli, in seguito alla disavventura aerea vissuta dal Palermo, che ha portato al rinvio del match di campionato a domenica. Durante il volo verso Ascoli infatti il charter palermitano ha rotto il cristallo anteriore, dovendo realizzare obbligatoriamente una manovra di emergenza. Queste le parole del numero uno della serie cadetta ad Italpress: “Si è rischiata una tragedia, c’è stata piena solidarietà e collaborazione di tutti. L’episodio di ieri avrebbe potuto avere risvolti drammatici. Il comunicato del club rosanero mi ha fatto piacere, tutti sono stati sportivi, ma anche colpiti da quello che è successo. È stata fatta la cosa più giusta. le condizioni psicologiche dei giocatori e di tutto lo staff non credo fossero le migliori. Dispiace per i tifosi ma era impossibile fare diversamente”.

Poi ha aggiunto: “C’è stato un fair play assoluto e una grande solidarietà tra le squadre, come dovrebbe essere sempre nel calcio che è anche il modo in cui intendo io questo sport. C’è stato un comportamento esemplare da parte di tutti”.