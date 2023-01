MOVIOLA – Cremonese-Inter, Chiriches su Dzeko in area: per Mariani niente rigore

Episodio da moviola in Cremonese-Inter con Chiriches che entra in rotta di collisione con Edin Dzeko in area di rigore. Per l’arbitro Mariani non si tratta di rigore e il bosniaco viene inviato a rialzarsi, dalle immagini appare come il difensore rumeno non tocchi mai il pallone, ma è l’attaccante a spostarlo sulla sua destra, il contatto tra i due è abbastanza lieve nonostante ci siano alcuni dubbi. Decisione al limite quella di non assegnare il penalty, Var che non interviene perché non valuta l’intensità.