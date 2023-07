Palermo, 12-0 alla Bassa Anaunia nel primo test stagionale: protagonisti i nuovi acquisti

Buona la prima per il Palermo, che nel test che ha aperto la stagione ha sconfitto per 12-0 la Bassa Anaunia, squadra di promozione. A Ronzone, in Val di Non, i rosanero guidati da Corini hanno sbloccato l’incontro con Brunori. Poi sono arrivate le reti di Nedelcearu, Valente, Segre e Insigne, che hanno fissato il punteggio sul 5-0 al termine della prima frazione. Nella ripresa invece si sono scatenati i nuovi acquisti: sono infatti arrivate le doppiette di Mancuso e Soleri (che ha anche sbagliato un rigore) e la tripletta di Vasic.