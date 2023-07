Il Genoa parte forte, 12-0 al Fassa nella prima amichevole: poker di Gudmundsson

Il Genoa di Gilardino parte forte e batte 12-0 il Fassa nella prima amichevole del precampionato. Nel ritiro estivo a Moena il Grifone si sbarazza facilmente dei dilettanti trentini, una formazione che milita in prima categoria, ma che ci ha messo tanto impegno anche se davanti non si è mai proposto. Lo ha fatto con enorme continuità, come da previsioni, la formazione ligure, in gol con il poker di Gudmundsson in grande spolvero, le doppiette di Yeboah, Yalcin e Sabelli (suo il primo gol stagionale dei rossoblù), la rete di Jagiello un incredibile autogol.

Ingresso in campo delle squadre accompagnato dal You’ll never walk alone, e in effetti il pubblico sugli spalti c’è e sostiene un Grifone che parte subito forte. Al 7′ c’è il gol del vantaggio firmato da Sabelli con un colpo di testa a chiudere la classica azione da terzino a terzino. Poi sale in cattedra uno scatenato Albert Gudmundsson, che segna quattro gol nel primo tempo, tutti in modo diverso e dimostra di mantenere il feeling col gol mostrato in B, c’è spazio anche per la doppietta di Sabelli con un tiro di giustezza dopo una respinta sulla linea della difesa della Fassa e per un clamoroso autogol di un difensore della formazione dilettante. Nel secondo tempo ancora avvio esemplare per i ragazzi di Gilardino: Jagiello sfonda la porta, il nono gol è di Yeboah, che segnerà la doppietta personale. Le altre due reti sono del turco Yalcin, che si mette così in mostra. Da segnalare come il tecnico del Grifone abbia deciso di togliere un uomo per quasi tutto il secondo tempo in modo tale da provare le dinamiche tattiche in caso di eventuale espulsione in A.