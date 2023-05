Pagelle Perugia-Cagliari 0-5: voti e tabellino Serie B 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Perugia-Cagliari, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Serata da dimenticare per la squadra di casa, travolta da i sardi e in una posizione di classifica estremamente complicata. Sorridono invece i ragazzi di Ranieri, che sbancano il Renato Curi e blindano i playoff.

IL TABELLINO

PERUGIA (3-5-1-1): Furlan 4 (39’pt Gori 4); Rosi 5 (1’st Sgarbi 5.5), Curado 4, Struna 5; Casasola 5, Kouan 5, Santoro 5, Iannoni 5, Lisi 5 (26’st Cancellieri 5); Luperini 5 (1’st Di Carmine 5); Olivieri 5 (26’st Ekong 5.5).

In panchina: Abibi, Angella, Vulic, Matos, Bartolomei, Paz, Capezzi.

Allenatore: Castori 4.

CAGLIARI (3-4-1-2): Radunovic 6; Goldaniga 7, Deiola 7, Altare 7; Zappa 7, Nandez 6 (19’pt Kourfalidis 7), Makoumbou 7, Azzi 7 (29’st Lella 6); Mancosu 7.5 (20’st Viola 6); Lapadula 7, Prelec 7 (29’st Luvumbo 6).

In panchina: Aresti, Ciocci, Millico, Barreca, Pavoletti, Obert, Di Pardo.

Allenatore: Ranieri 7.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta 6

RETI: 5’pt Lapadula, 29’pt Azzi, 44’pt Mancosu; 4’st Kourfalidis, 42’st Lapadula.

NOTE: temperatura calda, terreno in ottime condizioni. Paganti 5.732, abbonati 2.768. Ammoniti: Rosi, Casasola, Altare, Olivieri. Angoli 8-3 per il Perugia. Recupero: 4; 0′.