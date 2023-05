Grecia: entrò con la pistola in campo, presidente PAOK condannato a otto mesi di carcere

Arrivano otto mesi di reclusione con pena sospesa all’indirizzo di Ivan Savvidis, presidente e patron del PAOK, che nel 2018, nella sfida del campionato greco contro l’AEK, al termine della partita entrò in campo impugnando una pistola. I fatti, avvenuti cinque anni fa, avevano portato a una sospensione di tre anni dalla Federcalcio ellenica, ma adesso arriva la sentenza in appello a otto mesi che riduce la condanna a 25 mesi in primo grado.