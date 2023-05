Bundesliga 2022/2023: il Leverkusen perde in casa prima della Roma, colpi esterni Colonia e Schalke

Doppio anticipo in Bundesliga 2022/2023, dove nella trentunesima giornata, la quartultima di un incerto campionato tedesco, è da registrare il tonfo casalingo del Bayer Leverkusen, giovedì prossimo avversario della Roma in semifinale di Europa League. Per i ragazzi di Xabi Alonso, che hanno ottenuto tra le polemiche l’anticipo di ben due giorni per preparare la sfida contro i giallorossi, scatenando le reazioni del Colonia e delle altre squadre, che hanno accusato le simpatie del ministro dello sport per le Aspirine, una partita storta fin dal primo tempo, in cui arriva la doppietta di Selke inframezzata dal gol del momentaneo pari siglato da Adli. Poche idee lì davanti per la squadra rossonera, che nel finale ha schierato alcuni tra i big lasciati a riposo dal tecnico spagnolo, ma senza raccoglierne i dividendi. In classifica, ora, resta al sesto posto il Bayer, ma può essere scavalcato domani e finire così fuori dalla zona europea, mentre per il Colonia decimo posto e salvezza acquisita in modo ormai definitivo.

In contemporanea frizzante scontro quello tra Mainz e Schalke 04, con gli ospiti invischiati nella lotta per non retrocedere, quantomeno non in modo diretto, che per due volte si portano in vantaggio, prima con Butler, quindi con Krauss, ma vengono raggiunti da Barreiro e Martin. In pieno recupero, però, clamoroso epilogo col rigore assegnato alla squadra di Gelsenkirchen: è 2-3 firmato ancora da Butler, recupero monstre di 15 minuti, tantissime polemiche e così arrivano tre punti d’oro in chiave salvezza per la formazione ora quintultima e fuori dalla zona retrocessione occupata fino a poche ore fa in attesa delle sfide delle rivali. Il Magonza resta ottavo a quota 45 e spreca la possibilità di agganciare il sesto posto occupato proprio dal già citato Bayer.