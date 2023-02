Qualificazioni Coppa Davis 2023: Zverev batte Wawrinka, 1-1 tra Germania e Svizzera. Ok Svezia e Serbia

Vanno in archivio quasi tutti i singolari del venerdì nel primo giorno dei match delle qualificazioni della Coppa Davis 2023 ed è 1-1 tra Svizzera e Germania. Tanto equilibrio nel pomeriggio tra Oscar Otte e Marc-Andrea Huesler: il tedesco vince il primo set 6-2, poi però perde il secondo con analogo punteggio e nel terzo set decisivo si concretizza la rimonta con il 6-4 dell’elvetico. In serata, super sfida tra Zverev e Wawrinka. Il già vincitore Slam, però, cede alla distanza: 6-4 il primo set, 6-1 e dominio dell’oro olimpico nel secondo. Domani dunque sarà decisivo anche il doppio oltre ai singolari con incroci invertiti. 2-0 Serbia sulla Norvegia degli oriundi dopo la prima giornata. Miomir Kecmanovic non tradisce le attese e rifila un 6-1 6-3 agevole a Petrovic, deve andare invece al terzo set Laslo Djere contro Viktor Durasovic: 6-3 nel primo set vanificato dal 6-4 per il nordeuropeo nel secondo parziale, poi Djere sembra poterla chiudere sul 6-3 nel terzo set, ma il norvegese riesce a trovare il controbreak e trascina tutto al tie-break. Tantissima tensione, si risolve sul 10-8 per il serbo ed è 2-0.

I fratelli Ymer lanciano la Svezia contro la Bosnia-Erzegovina ed è 2-0 dopo i singoli del venerdì. Mikael, numero 60 al mondo, non ha però avuto vita facile contro Basic, vicino alla posizione 400 del ranking, 6-4 7-5 il punteggio finale per il primo punto svedese. Diventano due con Elias, che se la vede contro il ben più navigato Dzumhur, superandolo per 6-1 6-4. En-plein degli Stati Uniti dopo la prima giornata di gare contro l’Uzbekistan. Come prevedibile, nella mattinata italiana nessun problema per Mackenzie McDonald contro Fomin, liquidato in due set per 6-4 6-1, mentre Tommy Paul ha dominato il primo set contro Sultanov per 6-1, poi ha dovuto faticare nel secondo arrivando al tie-break comunque vinto a sei. Domani sarà una formalità pe gli statunitensi vincere i confronti. Pari e patta, invece, tra Francia e Ungheria in uno scontro decisamente equilibrato. Sorprendente, comunque, la sconfitta di Bonzi contro Piroz, che passa in due set per 7-6(4) 6-3, mentre i transalpini riescono a sistemare parzialmente le cose, ma sarà decisiva la giornata di domani, con la vittoria di Humbert per 6-3 6-2 contro l’esperto Fucsovics. In serata la sfida tra Colombia e Gran Bretagna. Canada, Australia, Italia e Spagna, lo ricordiamo, sono già qualificate.