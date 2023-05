Pagelle Modena-Bari 1-1: voti e tabellino Serie B 2022/23

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Modena-Bari, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Gli ospiti sbloccano il risultato al 33esimo grazie al tiro dalla lunghissima distanza incassato in porta da Diaw, sul finale arriva il pareggio dei padroni di casa. Rigore concesso ai gialloblù per fallo di Ricci su Duca, sul dischetto si presenta Diaw che firma l’1-1.

MODENA: Gagno 6; Oukhadda 5.5, Cittadini 6, Pergreffi 5, Ponsi; Magnino 5.5 (72′ Ionita), Gerli 6, Armellino 5.5 (46′ Duca); Tremolada 6 (57′ Mosti), Giovannini 6 (57′ Bonfanti); Diaw 7. Allenatore: Tesser 6

BARI: Caprile 6.5; Pucino 6, Di Cesare 6, Vicari 6, Ricci 7; Benali 6 (74′ Zuzek), Maita 5.5, Benedetti 6 (75′ Molina); Botta 6 (57′ Mallamo 5.5), Esposito 6 (60′ Antenucci 5.5), Cheddira 6 (60′ Folorunsho 5), Allenatore: Mignani 5

ARBITRO: Maurizio Mariani di Aprilia 6.5

RETI: 33′ Ricci, 76′ Diaw

NOTE: Pomeriggio sereno, terreno di gioco in buone condizioni.

Ammoniti: Di Cesare, Cittadini, Mosti

Angoli: 7-7

Recupero: 2′ 1T – 5′ 2T