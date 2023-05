Pagelle Genoa-Ascoli 2-1: voti e tabellino Serie B 2022/2023

Le pagelle di Genoa-Ascoli 2-1, match della trentaseiesima giornata di Serie B 2022/2023. Il Genoa è promosso in Serie A dopo un solo anno nel campionato cadetto. La squadra di Gilardino (squalificato, Caridi in panchina) passa in vantaggio al 16′ con il colpo di testa di Bani dopo la traversa colpita in torsione da Sturaro. Poco dopo i rossoblù sfiorano il raddoppio, con Kevin Strootman che prima sfiora il palo con un tiro da fuori area e poi con un tiro ravvicinato che chiama al miracolo Leali. L’Ascoli non sta a guardare e colpisce un legno con una rovesciata di Gondo, ma il primo tempo è a marca rossoblù. Nella ripresa il Genoa sfiora il 2-0 con Gudmundsson e lo trova al 62′ con il gol di Badelj, sempre sugli sviluppi di un calcio piazzato. Dopo un rigore sbagliato da Coda, l’Ascoli accorcia con Marsura. Lo spavento però dura poco, almeno fino al boato per il gol del Modena contro il Bari. La squadra rossoblù torna in Serie A e può scattare la festa.

GENOA (3-5-2): Martinez 6; Bani 7, Dragusin 6, Vogliacco 6; Frendrup 6, Sturaro 6.5 (1’ st Jagiello 6), Badelj 7, Strootman 6.5, Sabelli 7 (37′ st Hefti sv); Gudmundsson 6.5 (37′ st Aramu sv), Coda 5.5 (32′ st Ekuban sv). A disp.: Semper, Aramu, Salcedo, Ekuban, Ilsanker, Matturro, Lipani, Hefti, Puscas, Boci, Dragus. All. Caridi